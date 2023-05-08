Чемпионский парад пройдет в Нижнем Новгороде 8 мая. Фото: официальный сайт ХК "Чайка"

Чемпионский парад в Нижнем Новгороде пройдет сразу на нескольких площадках 8 мая. Об этом сообщают официальные представители ХК «Торпедо» в социальных сетях.

Сегодня нижегородцы смогут поучаствовать в параде, который посвящен победе ХК «Чайки» в Кубке Харламова. По программе, в 12:00 автобус с игроками и кубком проедет от Дворца спорта им. В.С. Коноваленко до площади Минина и Пожарского. Все желающие смогут поддержать их, если встретят на пути.

Для болельщиков подготовлена целая культурная программа на Театральной площади, они смогут поучаствовать в конкурсах и насладиться концертом. Для жителей выступит Нижегородский Губернский оркестр и группа BrassBurgers, а после нижегородцев будет ждать встреча кортежа в начале ул.Большой Покровской.

Далее болельщиков будет ждать парад, который пройдет от ул.Большой Покровской до сцены, а также в конце для всех желающих проведут автограф сессию.

Расписание работы сцены: 13:00 — Конкурсы, выступление группы поддержки, Нижегородского Губернского оркестра и группы BrassBurgers 14:10 — встреча кортежа на пл. Минина и Пожарского (в начале Большой Покровской) 14:20 — проход парада по Большой Покровской до сцены 14:55 – 15:55 — работа фотозон и автограф-сессия