Теплоход «Илья Муромец» сел на мель возле Городца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Речная прогулка выдалась на редкость беспокойной для пассажиров теплохода «Илья Муромец» - днем 7 мая судно село на мель возле Городца Нижегородской области. На борту в данный момент находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа.

- Около 14:00 7 мая на реке Волга в районе Галанинского причала в Городце между шлюзами село на мель пассажирское судно «Илья Муромец», - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре. - На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. К месту происшествия выдвинулся буксир Волжского пароходства. Угрозы жизни и здоровью пассажиров судна нет.

Тем временем транспортная прокуратура уже начала проверку по данному факту. На место происшествия выехал заместитель Нижегородского транспортного прокурора. Подробности происшествия сейчас выясняются. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

Стоит отметить, что навигация в Нижегородской области стартовала только в начале мая. Первыми на речные маршруты вышли «Валдаи», после чего стартовала и навигация больших теплоходов.