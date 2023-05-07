Телеведущая Ксения Бородина с семьей приехала в Нижний Новгород. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная телеведущая Ксения Бородина вместе с семьей приехала на выходные в Нижний Новгород. Роликами из своего путешествия она делится в социальных сетях. Одной из точек посещения телеведущей стал Нижегородский кремль.

- У нас сегодня очень интересная экскурсия в наушниках. Единственное, мы чуть-чуть поменяли маршрут, потому что практически весь центр перекрыт. Нам как всегда повезло. Перекрыт он потому что репетиция парада будет сегодня. Мы уже у стен кремля – все в наушниках и готовы слушать, - рассказала телеведущая на своей странице в соцсетях.

Стоит отметить, что центральные улицы Нижнего Новгорода сейчас действительно перекрыты из-за проходящих репетиций парада ко Дню Победы. Он пройдет 9 мая на площади Минина.