Писателя Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Писателя Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна. Сейчас он в сознании. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Он выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей - его состояние стабильное, настроение бодрое, - заверил глава региона. - Всё хорошо, дай Бог здоровья!

Напомним, что автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в деревне в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а политик был доставлен в больницу с травмами. Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, у него «незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет». Сейчас он находится в больнице Нижнего Новгорода, с ним работают врачи.