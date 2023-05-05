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Происшествия5 мая 2023 14:39

«Меняли поддельные евро в банкоматах»: Банду фальшивомонетчиков накрыли в Нижнем Новгороде

Четверых нижегородцев задержали за подделку европейской валюты
Источник:kp.ru
Четверых нижегородцев задержали за подделку европейской валюты . Фото: портал "МВД медиа"

Четверых нижегородцев задержали за подделку европейской валюты . Фото: портал "МВД медиа"

Полиция перекрыла канал распространения фальшивой европейской валюты в Нижнем Новгороде. Задержаны четыре человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Члены группы действовали по определенной схеме: трое из них ездили за границу, приобретали там фальшивые деньги и привозили в Россию. Затем через старые банкоматы, которые не способны отличить настоящие деньги от фальшивых, они переводили средства на счет своему напарнику, меняли на рубли и обналичивали. Номинал поддельных купюр составлял 50 евро.

- Четверо жителей Нижнего Новгорода подозреваются в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельной иностранной валюты, - сообщила Ирина Волк.

Сколько всего купюр удалось обналичить фальшивомонетчикам таким образом, пока неизвестно. Правоохранительные органы провели обыск в квартирах задержанных. У них изъяли телефоны, документы, компьютеры, деньги и другие важные для следствия вещи.

Серия громких задержаний фальшивомонетчиков прошла недавно по разным регионам России. Так, в марте в Дагестане была накрыта группа преступников, которые организовали подпольную типографию и печатали поддельные пятитысячные купюры, а сегодня из Владимирской области пришли новости об утверждении обвинительного заключения в отношении жителя Калининградской области, который с другом распространял липовые деньги.

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