Заморозки до -5 и снег ожидаются в Нижегородской области 6-9 мая

Прогноз погоды. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Близится вторая часть майских праздников, во время которых вряд ли кому-то захочется выйти на прогулку и провести время на свежем воздухе в Нижнем Новгороде и области. Погоду с 6 по 10 мая обещают холодную и даже дождливую. Только на 9 Мая в День Победы не прогнозируется никаких осадков и ожидается небольшое потепление.

– Холодная погода ожидается на предстоящих майских выходных. Дневная температура воздуха в эти дни будет колебаться от +6 до +11 градусов, – поделилась с «КП – Нижний Новгород» начальник отдела Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Так, в период с 7 по 10 мая местами на территории региона ожидаются заморозки до 0 и -3 градусов, а на поверхности почвы особенно в низких местах до -5 градусов.

– Основные осадки пройдут 6 и 7 числа в виде дождя, переходящего в мокрый снег. При особенно низких температурах может пойти и просто снег, – добавила синоптик.

А вот отмечать День Победы под дождём нижегородцам не придётся, так как 9 мая никаких осадков вовсе не прогнозируется. С утра столбики термометров будут колебаться от +1 до +4 градусов, а уже к обеду разогреет до +10 и +12 градусов.

– И всё-таки ощущение дискомфорта всё время будет вносить северо-западный порывистый ветер, – подчеркнула Ольга Мокеева. – Вообще температурный фон в эти дни выдастся ниже нормы на 4-6 градусов.