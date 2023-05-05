Строительство опор вантового моста через Оку на трассе М-12 завершилось в Нижегородской области. Фото: Бамтоннельстрой-мост

В Нижегородской области завершилось строительство всех 17-ти опор вантового моста на трассе М-12. Переправа станет частью строящейся автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань и свяжет Нижегородскую и Владимирскую области. Об этом сообщается на сайте компании «Бамтоннельстрой-мост»

- При возведении пилона на правом берегу реки впервые в практике отечественного мостостроения применялся метод непрерывного бетонирования с применением скользящей опалубки. Он позволил сократить сроки строительства опор более чем в два раза по сравнению с применением самоподъемной опалубки за счет непрерывности процесса бетонирования, - рассказали строители.

Стойки пилона возводились со скоростью около 2 метров в сутки, их высота составляет почти 90 метров. Пилон другой опоры возводился с применением самоподъемной опалубки, его высота составила 80,6 метра. Протяженность моста – 1377,6 м

Всего на строительство опор ушло более 23 тысяч «кубов» бетона и свыше трех тысяч тонн арматуры. Работы здесь кипят круглосуточно, в возведении опоры принимают участие более 1000 человек и свыше 100 единиц техники.

Мост через Оку станет единственным вантовым мостом на будущей трассе М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. В Нижегородской области скоростная дорога пройдет по южной части региона и захватит восемь районов: Вадский, Арзамасский, Навашинский, Ардатовский, Пильнинский, Сергачский, Бутурлинский, Перевозский. Протяженность пути на территории региона составит 132 километра. Четырехполосная дорога будет рассчитана на движение со скоростью 120 километров в час. На пути будет построено 54 моста, путепровод и транспортная развязка.

Трасса М-12 Москва – Казань станет частью транснационального маршрута Европа – Западный Китай. Стоимость работ превысит 69 млрд рублей. Новую дорогу планируется сдать в 2024 году.