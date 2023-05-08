«Ледовый дворец бы столько не вместил»: тысячи нижегородцев пришли на парад в честь хоккеистов «Чайки», ставших обладателями Кубка Харламова

Чемпионский парад "Чайки" состоялся в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

Торжественный парад в честь хоккеистов «Чайки», ставших обладателями Кубка Харламова, состоялся в центре Нижнего Новгорода в понедельник, 8 мая. Ровно в полдень автобус с игроками стартовал от Дворца спорта имени Коноваленко и проехался по городу до площади Минина и Пожарского. В пути хоккеисты наблюдали сменяющиеся нижегородские пейзажи и неустанно махали из окна случайным очевидцам.

Параллельно с этим на Театральной площади началась праздничная программа для зрителей. Так, музыканты из BrassBurgers исполнили «Bad romance» Леди Гаги, «Куклу колдуна» группы «Король и Шут» и другие известные хиты. Затем состоялись выступления группы поддержки и Нижегородского губернского оркестра.

Перед болельщиками выступила группа поддержки. Фото: Мария СОРОКИНА

Музыканты исполнили известные хиты. Фото: Мария СОРОКИНА

Выступление Нижегородского губернского оркестра. Фото: Мария СОРОКИНА

Сам парад стартовал от начала улицы Большой Покровской. Колонну возглавил ретромобиль ГАЗ М-20Б «Победа», который вез столь ценный для Нижнего Новгорода кубок. Награду доверили звездам нижегородской молодежки Артему Мисникову, Василию Атанасову и Лоренсу Зинаддину.

Во главе колонны на ретромобиле "Победа" ехали игроки "Чайки" с Кубком Харламова. Фото: Мария СОРОКИНА

За ним ехали еще два ретромобиля горьковского производства, которые везли ветеранов нижегородского хоккея. Следом шли игроки "Чайки" и талисманы клуба.

Шествие завершилось на участке перед драмтеатром, где к тому моменту было не протолкнуться — собрались тысячи зрителей. Со сцены их приветствовал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

- Нам очень приятно находиться сегодня здесь в преддверии праздника Великой Победы. Мы рады сегодня разделить нашу победу с вами, потому что без вашей поддержки ничего бы этого не было. Я хочу еще раз поблагодарить ребят, тренерский штаб и персонал за отлично проделанную работу. Давайте еще раз искупаем в овациях нашу любимую команду «Чайка», - сказал он.

Вслед за словами Александра Валерьевича болельщики хором стали скандировать название команды. Генеральный менеджер клуба Максим Гафуров тоже что-то хотел сказать присутствующим, но видя их запал, лишь поблагодарил за присутствие и трижды проскандировал вместе с ними «Невозможное возможно!».

На этой позитивной ноте игроки проследовали в фотозону и в павильон для раздачи автографов. Желающих сфотографироваться было так много, что молодые люди сами стали подходить к ограждениям и взаимодействовать с ними, что называется, вне очереди. Хоккеисты были под впечатлением от такого внимания со стороны горожан.

После торжественной части хоккеисты приступили к раздаче автографов. Фото: Мария СОРОКИНА

- Мне кажется, ледовый дворец (ДС имени В.С. Коноваленко, прим.) столько людей бы не вместил, сколько сегодня здесь присутствует. Приятно удивлен. Все равно были ожидания, что будет праздник, но я и представить не мог, насколько он будет масштабным! Спасибо болельщикам и тем, кто просто мимо проходил, но остановился чтобы сфотографироваться с нами. Вдвойне приятно, что праздник получился накануне Дня Победы, - поделился эмоциями нападающий нижегородцев Василий Атанасов.

- Я слышал, что такой чемпионский парад проводится впервые в истории МХЛ. Это очень круто и останется в памяти на всю жизнь! Наверное, в этом году хоккей стали любить еще сильнее. На протяжении сезона мы старались показывать зрелищный хоккей, который притягивал зрителей. Благодаря этой поддержке мы с самого начала повели в финальной серии и в итоге одержали победу, - добавил к вышесказанному форвард «Чайки» Матвей Уткин.