Будущее – за молодёжью

Вопросы социальной и профессиональной адаптации в АО «АПЗ» решали молодые приборостроители на ежегодном форуме в парк-отеле «Морозовский».

Мероприятие прошло 29 апреля. Здесь собрался 31 молодой заводчанин, 26 из них участвовали в форуме впервые. Это работники, которые недавно устроились на Арзамасский приборостроительный завод и вступили в ряды Молодежного совета, некоторые из них еще являются студентами.

Участников приветствовали заместители генерального директора: директор по персоналу и общим вопросам Константин Аргентов и директор по производству Алексей Телегин.

– Сегодня АПЗ – это молодое предприятие, средний возраст работников – 41 год. Сейчас идет массовый прием студентов 3-4 курсов средних учебных заведений, поэтому мы стараемся как можно больше внимания уделять адаптации. Здесь особенно важна роль Молодежного совета, – отметил Константин Васильевич. – Молодой человек, пришедший на АПЗ, автоматически становится частью большой заводской семьи и участником различных социальных программ, направленных на поддержку молодежи. Работать на АПЗ – большая честь. Трудитесь с достоинством! А сегодня общайтесь, получайте новые знания. Ждем от вас новых интересных идей и предложений.

Алексей Александрович, как человек, прошедший путь от наладчика КИПиА до директора по производству, не понаслышке знает, как нелегко влиться в многотысячный коллектив.

– Состав работников омолаживается, и уже через 3-5 лет предприятие будет на ваших плечах. Развивайте свои знания, умения и воплощайте их в результаты работы. На предприятии трудиться нелегко, но интересно, ведь перед нами стоят грандиозные задачи по выполнению гособоронзаказа. Наш труд нужен и важен государству, поэтому – дерзайте! Только вперед! Будущее – за молодежью!

Официальная часть форума завершилась презентацией деятельности Молодежного совета АО «АПЗ», которую представил его председатель Артём Канашкин. Участники форума узнали о направлениях деятельности молодежной ячейки, о мероприятиях, организованных и проведенных членами команды за год, и о программе сертификатов для членов МС.

– Форум мы проводим для людей, которые пришли в Совет недавно. Здесь мы ближе знакомимся, общаемся, проходим тренинги и обучение и после этого смотрим на потенциал и направляем ребят в сферу, где им будет интересно и они будут полезны, – комментирует помощник генерального директора, председатель МС Артём Канашкин. – Убежден, что люди, которые влились в общественную работу, лучше закрепляются на производстве, на предприятии, а потом еще и агитируют своих знакомых устраиваться на завод.

Командообразующий тренинг и интерактивный семинар, посвященный психологической адаптации, провел приглашенный коуч – директор Арзамасского коммерческо-технического техникума Евгений Горшков.

После семинара состоялась деловая игра под названием «Адаптация на АПЗ», в ходе которой ребята решали, кто на предприятии и с помощью каких инструментов сможет обеспечить им комфортное вхождение в коллектив, освоение профессии, стабильное выполнение показателей и продвижение по карьерной лестнице. В финале команды пробовали продать свои идеи наставнику, начальнику цеха, председателю МС, представителю профсоюза и генеральному директору, которых сыграли заместители и председатель Молодежного совета. Команда, которая смогла продать наибольшее количество идей, стала победителем игры.

Трое членов МС наиболее активно проявили себя в игре – Сергей Евстигнеев (менеджер по закупкам отдела гражданской продукции), Татьяна Фролкина (делопроизводитель административно-хозяйственного отдела) и Елена Миронова (слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49). Они получили поощрение в виде сувениров.

Заключительным этапом форума стала спортивная эстафета.

Слово участникам

Егор Николаев, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 4 разряда цеха №51:

– МС – это океан возможностей, где можно себя проявить. Мне интересно волонтерское направление. На форуме познакомился с активными ребятами. В целом атмосфера дружелюбная.

Ангелина Костина, контролер слесарных и станочных работ БТК-53:

– Нам рассказывали про социальную адаптацию, важные моменты записывала, ведь эта информация не только поможет мне самой до конца адаптироваться, но и позволит помогать молодым людям, которые придут на завод. Буду передавать знания, которые получила здесь.

Екатерина Ядрова

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