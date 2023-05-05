Низкий поклон вам за Победу!

Ветераны Арзамасского приборостроительного завода – участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла – получили от предприятия традиционные праздничные подарки к 9 Мая.

С каждым годом ветеранов войны, прямых свидетелей того времени, становится все меньше и меньше. Среди приборостроителей сегодня только один фронтовик – Александр Семёнович Курдин. Он был первым, кого навестила делегация АПЗ в преддверии праздника Великой Победы. От имени руководства и всего коллектива предприятия ветерана поздравили, пожелали доброго здоровья, долголетия и поблагодарили за годы работы на АПЗ председатель Совета ветеранов Татьяна Сухарева и председатель первичной профсоюзной организации завода Александр Тюрин. С нескрываемой радостью Александр Семёнович встретил гостей, как всегда с юмором приветствовал, по-доброму шутил. Не обошлось и без горьких воспоминаний.

– Полтора года был на передовой, а когда Кривой Рог взяли, от нашей части осталось только семь человек, и забрали меня в тыл, поэтому, может, и жив остался, – рассказал фронтовик.

Александр Семёнович Курдин

Каждому из ветеранов, к которым приходили заводчане, хотелось хотя бы в нескольких словах поделиться тем, что им пришлось пережить.

– С десяти лет работала по-настоящему, рожь, пшеницу серпом жала, – рассказала труженица тыла Раиса Матвеевна Луковкина. – А потом с основания завода работала сборщиком в цехе №42.

И каждый искренне и сердечно благодарил за подарки и внимание.

Владимир Ильич Макаров

– Спасибо, спасибо и еще раз спасибо! – от всего сердца сказал Владимир Ильич Макаров, участник Венгерских событий 1956 года, приравненный к участникам ВОВ.

Ветераны ждали гостей с АПЗ, приглашали на чай. А Анфиса Петровна Курячьева встретила заводскую делегацию с рукодельными подарками – теплыми носками, которые специально навязала для дорогих гостей.

Приятно было побывать у Екатерины Павловны Рябовой. Она вспоминала своего отца, погибшего на войне, брата, вернувшегося раненым, с перебитой рукой, мужа-фронтовика Ардалиона Павловича Рябова, который тоже работал на АПЗ…

Екатерина Павловна Рябова

– За четыре дня вместе с Татьяной Ивановной Сухаревой мы навестили 35 ветеранов завода, – говорит Александр Тюрин. – Общаясь с этими людьми, которые были на полях сражений или пережили войну в детском возрасте, испытываешь волнение и особое трепетное чувство. Это поколение героев. И для нас очень важно слышать их, знать, чтобы помнить, какой ценой досталась Победа.

Евдокия Васильевна Романова

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина