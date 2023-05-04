963 присасывания клещей зафиксировали в Нижегородской области

Подобные случаи уже выявлены в 46 районах региона. Фото: Мария ЛЕНЦ

На данный момент в Нижегородской области зафиксировано уже 963 случая присасывания клещей. Подобные обращения выявлены в 46 районах области и в семи районах Нижнего Новгорода и Дзержинска.

- Самое большое число обращений зафиксировано в Городецком (64 случая), Борском (55 случаев) и в Семеновском районах (39 случаев), - рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. – В Нижнем Новгороде лидируют Автозаводский (109 случаев), Советский (48 случаев) и Ленинский район (40 случаев).

Чтобы обезопасить себя от присасывания клещей, необходимо одевать при посещении леса специальную одежду, плотно прилегающую к телу. Ни в коем случае нельзя садиться или ложиться на траву. Обязательно нужно использовать репелленты, отпугивающие клещей, а каждые 10-15 минут проводить осмотр одежды на наличие насекомых.

КОНКРЕТНО

Куда сдать клещей?

-лаборатория ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»:

по адресам: г. Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора) с 9.00 до 16.00 в рабочие дни т. 433-54-42, 89038480430 перерыв на обед с 12-12.30 в праздничные и выходные дни с 9.00 до 12.00;

- г. Нижний Новгород, Кулибина, д. 11д, с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 (рабочие дни)

-бактериологическая лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по адресу г. Шахунья, ул. Революционная, 32, с 9-00 до 16-00 в рабочие дни; т. 8(831)5227320 в праздничные и выходные дни с 9.00 до 11.00.