При поддержке ЛУКОЙЛа в гимназии № 4 прошел спортивный праздник

26 апреля в МАОУ «Гимназия № 4» при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» прошел традиционный спортивный праздник «Мы вместе», посвященный памяти Л.С. Арапова.

«Праздник «Мы вместе» - это эстафета спорта и здорового образа жизни, взаимовыручки и помощи от старшего поколения к младшим. Только вместе вы сможете преодолеть любые препятствия!», - отметила директор гимназии Елена Молоткова.

Мероприятие, посвященное памяти Льва Сергеевича Арапова, бывшего преподавателя физкультуры и организатора внеклассной работы в школе № 4, собрало более 80 человек. В празднике традиционно принимали участие сборные команды первых и одиннадцатых, а также четвертых и девятых классов.

Эстафеты вызвали море эмоций не только у первоклассников, но и у выпускников. В перерывах между состязаниями перед участниками выступал танцевальный коллектив «Держи ритм».

И хотя это спортивные состязания, без призов не остался никто: все участники были награждены фирменными футболками с эмблемой праздника, логотипами Компании «ЛУКОЙЛ» и гимназии № 4. Победителями стали сборная команда 1 «Б» и 11 класса, а также команда «Умнички» - сборная четвертых и девятых классов.

Компания «ЛУКОЙЛ» шестнадцатый год поддерживает спортивный праздник в Гимназии № 4. Такие мероприятия объединяют ребят и воспитывают в них любовь к спорту, здоровому образу жизни.

Фото: Пресс-служба ЛУКОЙЛа