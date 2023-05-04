Городская гостиная, уличные тренажеры и зона для игры в шашки: Как изменился сквер имени Свердлова после благоустройства

Вторая очередь сквера имени Свердлова открылась после благоустройства. ФОТО: АНО "Центр 800"

В Нижнем Новгороде открыли после благоустройства вторую очередь сквера имени Свердлова. Прежде на этом месте находился заброшенный пустырь, а теперь новая общественная территория. Рассказываем, как изменился сквер после проведенных работ.

- Перед 800-летием Нижнего Новгорода мы благоустроили первую очередь сквера. Но затем решили расширить территорию и привести к современному состоянию вторую часть пространства, где многие годы были пустырь и свалка мусора, - объяснил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. – В итоге здесь была проведена большая работа по очистке территории, появились сложные малые архитектурные формы в виде силуэтов домов как напоминание, что когда-то давно на этом месте была деревянная застройка.

В обновленном сквере появилось больше зон для отдыха и спорта. АНО "Центр 800"

После благоустройства на месте прежнего пустыря появились многочисленные участки для отдыха, уличные тренажеры и зоны для игры в шашки и шахматы. Также для данной территории были разработаны малые архитектурные формы, среди которых городская гостиная. Это специальная зона с буккроссингом, стилизованным металлическим торшером и ковром.

Заметно расширилась детская зона ФОТО: АНО "Центр 800".

- Очень важно добавлять в будничную жизнь яркие краски, поэтому еще на этапе разработки концепции вместе с нижегородцами ключевым цветом для сквера был выбран красный, - отметила директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина. - Он представлен и в акцентах улицы Большая Покровская в виде фирменных стульев, а здесь продолжается в малых архитектурных формах, тренажерах, ярко-красной детской горке и конструкциях «городских гостиных», в которых также встроена подсветка, создающая приятный эффект в вечернее время.

Красный стал главным акцентом сквера. ФОТО: АНО "Центр 800".

По своему наполнению сквер получился разделенным на две равные части. В первой больше активностей и многочисленных шумных мероприятий. Во второй – больше зон отдыха и тихих территорий. Центральной частью сквера стал разноуровневый амфитеатр и сцена, где в будущем будут проходить различные концерты, выступления и гастрономические мероприятия. Здесь же можно устраивать летние пикники. Для этого в сквере разбили газон, многочисленные цветники и деревья.

КСТАТИ

С 13:00 до 22:00 с 6 по 9 мая в открывшейся части сквера пройдет новая развлекательная программа. Нижегородцев ждет зона бадминтона и настольного тенниса, начало диджей-сетов – с 16:00. Вход на все мероприятия свободный.