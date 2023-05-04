Памятник детям-беспризорникам установили в Дзержинске. Фото: Администрация Дзержинска

В Дзержинске на центральной площади установили памятник беспризорным детям – две бронзовые фигуры мальчиков, один из которых прижимает к груди собаку, появились рядом с монументом Феликса Дзержинского. Композиция символизирует деятельность революционера в сфере борьбы с детской беспризорностью в 20-х годах XX века. Об этом сообщает пресс-служба администрации города химиков.

Автор скульптурной композиции - член московского Союза Художников РФ Алексей Щитов. Изначально планировалось сделать фигуру одного мальчика, но в процессе работы было решено изобразить двух детей.

- В композиции две фигуры, потому что беспризорники всегда воспринимаются как некая общность, группа мальчишек. Кстати, одного из мальчишек я лепил со своего восьмилетнего сына, – поделился Алексей Щитов.

Фигуры мальчишек являются собирательным образом всех беспризорников начала 20 века. Фото: Администрация Дзержинска

По словам скульптора, прежде, чем приступить к работе, он тщательно изучил материалы того времени, чтобы собирательный образ беспризорников получился максимально реалистичным. Фигуры мальчиков высотой 1,5 метра выполнены в технике бронзового художественного литья. Их одежда – полупальто, шапки, грубые ботинки и короткие штаны – типична для беспризорных детей того времени.

Новая скульптура вызвала неоднозначную реакцию у жителей Дзержинска. Кто-то считает, что она удачно вписалась в пространство сквера, а кто-то думает, что здесь ей не место. В мэрии уверены, что появление нового памятника поможет горожанам и туристам больше узнать об истории города и связанных с ним людях.

Скульптуры появились около памятника самому Феликсу Дзержинскому. Фото: Администрация Дзержинска

- Подрастающее поколение горожан должно знать не только историю города, но и историю его названия. Феликс Дзержинский, именем которого был назван город, известен как борец с детской беспризорностью. Под его контролем были созданы приёмно-распределительные центры, в которых беспризорные дети проходили лечение, занимались с педагогами, после чего направлялись в коммуну, детский дом или детский городок. Скульптура детей является отсылкой к этому историческому факту и является центром концепции благоустройства сквера Дзержинского, - пояснили в городской администрации.