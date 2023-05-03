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Дом. Семья3 мая 2023 13:54

«Впервые вышел на свежий воздух и испугался»: Сотрудники МЧС сняли с дерева перепуганного кота на Бору

Сотрудники МЧС сняли с дерева перепуганного кота в Борском районе
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Сотрудники МЧС сняли с дерева перепуганного кота в Борском районе.

Сотрудники МЧС сняли с дерева перепуганного кота в Борском районе.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Первая прогулка на свежем воздухе выдалась на редкость беспокойной для домашнего кота на Бору в Нижегородской области. Перепуганный кроха заставил поволноваться не только собственную хозяйку, но и целую бригаду сотрудников МЧС, приехавших на вызов.

- На пункт связи службы спасения поступила заявка от жительницы Бора о том, что ее любимый кот забрался на дерево и не может спуститься, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Как раз в это время спасатели возвращались с вызова и тут же поспешили на выручку коту.

Первая прогулка на свежем воздухе выдалась на редкость беспокойной для домашнего кота на Бору.

Первая прогулка на свежем воздухе выдалась на редкость беспокойной для домашнего кота на Бору.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как оказалось, незадачливый гуляка, никогда прежде не бывавший на свежем воздухе, сумел выбраться с балкона на улицу. Однако тут же испугался незнакомой обстановки и кинулся на дерево.

- Он так перепугался, что от страха уже не мог спуститься, - вспоминают спасатели. - Как только не уговаривала его хозяйка спуститься – кот не реагировал.

Приехавшие на вызов сотрудники МЧС обнаружили беглеца среди веток дерева. Было видно, что он сильно перепуган.

Кот испугался незнакомой обстановки и кинулся на дерево.

Кот испугался незнакомой обстановки и кинулся на дерево.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Удивительно, но к спасателям пушистый проявил неподдельный интерес и стал двигаться навстречу, а потом и вовсе сдался в добрые руки спасателя первого класса Геннадия Сухова, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - Кота передали хозяйке. К счастью, животное не пострадало, помощь ветеринара не потребовалась.

Живой уголокЖивой уголок: Кошки