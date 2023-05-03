«Впервые вышел на свежий воздух и испугался»: Сотрудники МЧС сняли с дерева перепуганного кота на Бору

Сотрудники МЧС сняли с дерева перепуганного кота в Борском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Первая прогулка на свежем воздухе выдалась на редкость беспокойной для домашнего кота на Бору в Нижегородской области. Перепуганный кроха заставил поволноваться не только собственную хозяйку, но и целую бригаду сотрудников МЧС, приехавших на вызов.

- На пункт связи службы спасения поступила заявка от жительницы Бора о том, что ее любимый кот забрался на дерево и не может спуститься, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Как раз в это время спасатели возвращались с вызова и тут же поспешили на выручку коту.

Первая прогулка на свежем воздухе выдалась на редкость беспокойной для домашнего кота на Бору. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как оказалось, незадачливый гуляка, никогда прежде не бывавший на свежем воздухе, сумел выбраться с балкона на улицу. Однако тут же испугался незнакомой обстановки и кинулся на дерево.

- Он так перепугался, что от страха уже не мог спуститься, - вспоминают спасатели. - Как только не уговаривала его хозяйка спуститься – кот не реагировал.

Приехавшие на вызов сотрудники МЧС обнаружили беглеца среди веток дерева. Было видно, что он сильно перепуган.

Кот испугался незнакомой обстановки и кинулся на дерево. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Удивительно, но к спасателям пушистый проявил неподдельный интерес и стал двигаться навстречу, а потом и вовсе сдался в добрые руки спасателя первого класса Геннадия Сухова, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - Кота передали хозяйке. К счастью, животное не пострадало, помощь ветеринара не потребовалась.