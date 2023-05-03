Чемпионский парад в честь победы ХК «Чайка» пройдет в Нижнем Новгороде 8 мая. Фото: официальный сайт ХК "Чайка"

Отличная новость для всех любителей спорта – завоевание Кубка Харламова ХК «Чайка» нижегородцы смогут отпраздновать всем городом. Впервые в истории Молодежной хоккейной лиги в Нижнем Новгороде состоится чемпионский парад. Его проведение запланировано на 8 мая.

- На чемпионском двухэтажном автобусе с Кубком Харламова на борту хоккеисты и тренеры нашей команды стартуют от домашней арены, Дворца спорта имени Виктора Коноваленко, и проследуют вдоль знаковых мест города, включая Музей истории «ГАЗ», Ярмарку, Кремль и другие локации, - рассказали организаторы парада.

Кульминацией чемпионского парада станет шествие по главной пешеходной улице Нижнего Новгорода — Большой Покровской.

- Здесь на площади около Нижегородского театра драмы имени Максима Горького все желающие поздравят команду с долгожданным чемпионством, примут участие в чествованиях и развлекательной программе. Завершится мероприятие большой автограф-сессией.

Напомним, нижегородская «Чайка» завоевала Кубок Харламова и стала чемпионом Молодежной хоккейной лиги сезона 2022/2023. 25 апреля подопечные Николая Воеводина одержали четвертую победу в серии с «Омскими Ястребами» со счетом 3:2, забив решающую шайбу в дополнительное время. Это второй раз в истории клуба, когда «Чайка» становится обладателем Кубка Харламова. Столь блестящий результат команда показала в сезоне 2014-2015.

КОНКРЕТНО

Автобус от Дворца спорта имени Виктора Коноваленко стартует в 12:00. Шествие пройдет со стороны площади Минина и Пожарского. Ориентировочное начало праздничной программы на Большой Покровской на Театральной площади возле памятника Н.А. Добролюбову в 13:30.