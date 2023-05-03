Заморозки ожидаются в Нижегородской области на вторые майские праздники. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики прогнозируют заморозки в Нижегородской области на вторые майские праздники. В период с 6 по 9 мая в северных районах региона температура упадет до отрицательных значений, сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Предстоящие выходные дни обещают быть не сильно лучше предыдущих: ожидается пасмурная и дождливая погода с температурой воздуха днем не выше 11-13 градусов тепла.

Так, например, в Шахунье 6 мая облачно и дождливо, днем не более +11 градусов, но уже ночью температура упадет до нулевой отметки. 7 мая будет по-прежнему пасмурно и не выше +7 градусов, а вот в ночь на 8 число ожидаются заморозки до -1. Последние два дня выходных также будут пасмурными и дождливыми с температурой воздуха +11…+13 градусов.

В Нижнем Новгороде тоже будет хмуро и сыро: 6 мая синоптики обещают до +9 градусов и дожди, 7 мая – до +9 градусов и небольшие осадки, в ночь на 8 мая похолодает до +2 градусов, а днем разогреет до +11. В День Победы ожидается +4…+13 градусов тепла и небольшой дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду.

Напомним, ранее начальник отдела Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева назвала причину участившихся пылевых смерчей в Нижегородской области.