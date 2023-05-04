Явление достигнет пика в 20:22. Фото: Олег УКЛАДОВ

Полутеневое лунное затмение смогут наблюдать нижегородцы вечером 5 мая. В этот день Луна на небе станет менее яркой, поверхность спутника будет не привычного жемчужно-белого цвета, а более тёмная. Подобное явление довольно редкое и уникальное само по себе, но интересен и тот факт, что в этот раз полутеневое лунное затмение будет самое глубокое вплоть до 2042 года.

– Полутеневое лунное затмение означает, что на лунный диск будет падать только внешняя тень Земли, называемая полутенью, – рассказал «КП – Нижний Новгород» научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и клуба «Астроверты», астроном Станислав Короткий. – Луна станет блёклой, так как станет меньше освещаться Солнцем.

Затмение начнётся в 18:14 по московскому времени и продлится примерно четыре часа. Своего максимума, видимого в России, явление достигнет в 20:24. После этого момента полутеневое лунное затмение пойдет на спад и закончится около 22:32.

Увидеть полутеневое затмение можно невооруженным глазом, но только при условии, что будет стоять ясная погода, а лунный диск будет находиться над горизонтом.

– Начинать смотреть на Луну лучше за некоторое время до пика затмения, чтобы глаза привыкли и смогли различить разные стадии её яркости. Конечно, проще всего увидеть это явление будет людям, у которых нет проблем со зрением, – подчеркнул астроном. – Наблюдать за затмением рекомендуют через бинокль. Ещё можно вооружиться профессиональным фотоаппаратом и также запечатлеть Луну в разные временные отрезки, затем сравнив результат.

Кстати, в Нижнем Новгороде Луна взойдет в 19:54, то есть за 29 минут до максимума полутеневой фазы затмения.