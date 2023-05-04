Сидел и дрожал посреди лужи: В Дзержинске прохожие случайно нашли бобра

Животное поймали и выпустили на волю. Фото: скрин из видео. Источник: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Неожиданная встреча с обитателем дикой природы в начале марта произошла в одном из жилых дворов Дзержинска. Недалеко от домов, дороги и припаркованных машин прямо в луже на улице Лермонтова сидел… бобёр. Плотное и толстенькое животное казалось напуганным, потому что прятаться от людей ему было негде, водичка вокруг едва ли могла намочить его лапки. Поэтому, когда на горизонте появлялись любопытствующие зеваки, обычно миролюбивый речной строитель начинал веси себя немного агрессивно.

– Бобер находился в небольшой луже, которую постепенно наполняли водой жители дома, – рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области. – Местные обратились за помощью к специалистам, которые смогли поймать дикое животное и вывезти его в естественную среду обитания.

Бобра выпустили на волю в акваторию Сеймовского затона Оки. Теперь лесной инженер сможет спокойно спиливать деревья, добывать еду и строить хатки и плотины.

Кстати, по словам местных, это уже не первый бобер, который каким-то загадочным образом оказывается в черте города.

Напомним, что ранее в Нижегородской области спасли новорожденного лосенка, который оказался в лесу совсем один.

– Специалисты определили, что лосенок-самец родился всего 3-4 дня назад и по каким-то причинам остался без матери. Поскольку в таком возрасте без родительской опеки лосенок не выживет, было принято решение об его изъятии из естественной среды обитания, – рассказали в минлесхозе.