Догнал у подъезда и 32 раза всадил нож: Жестокую расправу 13-летнего нижегородца над сверстником родители пытаются выдать за самооборону

Виновника произошедшего поместили в интернат в Казани.

В Нижнем Новгороде продолжаются судебные разбирательства по поводу жестокого убийства 12-летнего мальчика его сверстником. На этот раз родственники самого нападавшего подростка обратились в суд с апелляцией. Ему не грозит уголовная ответственность за совершенные деяния однако родители решили пойти дальше и потребовали признать его действия самообороной. Более подробно об этом «КП-Нижний Новгород» рассказала адвокат, представляющая интересы семьи погибшего мальчика, Юлия Васильева.

- Во вторник, 2 мая, в апелляционной инстанции Нижегородского областного суда состоялось судебное заседание по этому вопросу. Они действительно говорят о том, что это была самооборона, что погибший до этого три года угрожал ему убийством родителей. То есть, с 9 лет? А этот подросток оказался очень хрупким и воспринял угрозу реально. Даже если так, то почему же он тогда не сообщал? - возмутилась собеседница.

По ее словам, в новую версию произошедшего никто, конечно же, не верит. 32 ножевых ранения в спину никак нельзя выдать за самооброну. Кроме того, потерпевший в этот момент возвращался из магазина без оружия, а второй подросток не выглядел раздраженным или напуганным. В конце концов, есть записи с видеокамер, на которых видно, как за несколько мгновений до убийства юноши мирно здороваются у подъезда, жмут друг другу руки.

- Что родные погибшего говорят по этому поводу? А что они могут сказать? Все в шоке от такого заявления. И речь не только о тех, кто имеет хоть какое-то отношение к этой истории. Меня больше удивляет, какая совесть должна быть у их адвоката, который это пишет, - добавила Юлия.

Родители мальчика продолжают продвигать версию о необходимой самообороне, а еще намекают на то, что их сын может оказаться и вовсе невиновным.

- Родители сейчас возводят в культ этого ребенка. Говорят: «Молодец ты, сынок, все правильно сделал». Они настолько оправдали его поступок, что в голове не укладывается. Что еще страшнее, они говорят: «Зачем дело закрыли? Может быть, настоящий виновник еще находится на свободе».

Адвокат уверена, к такой семье должно быть повышенное внимание, но почему-то никто не задается вопросом, как вышло, что 13-летний ребенок совершил столь чудовищное деяние:

- Какое там воспитание было, что не так? Никто не задает вопросы, что с воспитанием, что с ним делали, как психику ломали в детстве что он 32 удара нанес ножом. Пострадавший ребенок умер на месте от массивной кровопотери. Он фактически мясорубку устроил. Почему компетентные органы не ставят вопрос о лишении родительских прав?

К слову, сейчас виновник произошедшего находится в Казани. Его поместили в специальный интернат закрытого типа, где подросток останется до своего совершеннолетия.

- Сейчас он находится в изоляции. Фактически он так же отбудет это наказание. Нельзя говорить что оно соизмеримо с тюрьмой но, тем не менее, хоть что-то. Эта мера - административная, юридического наказания в этом случае быть не может.

Юлия продолжит добиваться справедливого решения суда. По ее мнению, в конечном итоге эта апелляция не будет удовлетворена. Ближайшее заседание состоится 11 мая в Нижегородском областном суде.