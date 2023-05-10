«Не люблю сидеть на месте»: Победительница конкурса «Леди в погонах-2023» Эльмира Горюнова рассказала о себе, профессии и конкурсе

В свободное от работы время Эльмира Горюнова занимается саморазвитием. Фото: Эльмира Горюнова.

В начале весны на сайте «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» стартовал конкурс «Леди в погонах-2023». Его участницами стали сотрудницы МЧС, МВД, Следственного комитета, ГУФСИН и Роспотребнадзора. В период с 8 марта по 15 апреля нижегородцы выбирали самую обаятельную, нежную, сильную и справедливую представительницу силовой структуры.

По итогам конкурса наибольшее число голосов набрала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Эльмира Горюнова. За неё было отдано 40 700 «лайков». «Комсомолка» пообщалась с победительницей и узнала, как она оказалась на государственной службе и чем занимается в свободное время.

Эльмира Горюнова на протяжении 11 лет работает в Роспотребнадзоре. Фото: Эльмира Горюнова.

В стенах Роспотребнадзора ощутила тепло и колоссальную энергетику

Эльмира Горюнова интересовалась юриспруденцией её со школы, поэтому и учиться поступила в Волго-Вятскую академию государственной службы. От вуза она не раз проходила практику в региональном Законодательном собрании и уже тогда понимала, что хочет связать свою жизнь с работой на государственной или муниципальной службе.

– Получив диплом о высшем образовании, я стала искать место работы. Ходила по различным собеседованиям в коммерческих организациях, но меня просто не тянуло туда работать, – поделилась победительница. – Затем совершенно случайно я увидела вакансию в Управлении Роспротребнадзора и решила испытать судьбу, хотя на тот момент у меня и не было никакого представления, чем занимается данная организация. Но, когда я впервые зашла в здание Управления, то ощутила тепло и колоссальную энергетику. Я ещё тогда подумала, как я хочу работать в этом учреждении.

Нижегородка любит путешествовать. Фото: Эльмира Горюнова.

После этого Эльмира Горюнова успешно прошла собеседование и на протяжении 11 лет работает в Роспотребнадзоре. За этот долгий период у нижегородки никогда не возникало желание сменить место работы или профессию.

Героиня нашего интервью начала карьеру с должности специалиста-эксперта, затем год за годом она получала повышение и в 2017 году уже стала одним из самых молодых заместителей Управления.

Путь к самосовершенствованию

В свободное от работы время Эльмира Горюнова занимается саморазвитием. Ходит в тренажерный зал, недавно нижегородка записалась на курсы в медиашколу и решила получить права на вождение мотоцикла.

Во время конкурса и голосования Эльмира получила огромную поддержку. Фото: Эльмира Горюнова.

– Я вообще не люблю сидеть на месте. Мне очень нравится путешествовать, поэтому не так давно я вдруг захотела отправиться в путь через всю страну на мотоцикле, – рассказала Эльмира Горюнова. – Как оказалось, я даже в детстве изъявляла желание ездить на мотоцикле. Маленькой меня катал папа и, видимо, этот дух во мне сохранился. Правда, теперь я хочу кататься на мотоцикле не в качестве пассажира, а управлять им.

Победительница конкурса проживает в частном доме, поэтому весной и летом занимается садоводством. Она выращивает цветы, огурцы и помидоры. В будние дни после работы Эльмира предпочитает провести время за книгой, изучением иностранных языков или же за готовкой.

За девушку отдали голоса 40 700 человек. Фото: Эльмира Горюнова.

– Люблю и умею готовить, как и любая девушка. Любимые блюда для готовки – жареная картошка, торт тирамису. Однако нравится мне и изучать новые рецепты, не повседневные, – подчеркнула Эльмира Горюнова.

Колоссальная поддержка от близких

Специалисты Управления Роспотребнадзора участвовали в конкурсе «Леди в погонах» в первый раз, поэтому для них это событие стало действительно волнительным.

– Я неоднократно следила за вашим конкурсом и всё задавалась вопросом, когда же и мы будем в нём участвовать. И вот это время настало, благодарю, за такую возможность, – отметила Эльмира Горюнова. – В ходе конкурса я переживала за себя и своих коллег, но у меня были и свои фавориты, девушки из других госорганов, за которых я болела.

Во время конкурса и голосования Эльмира получила огромную поддержку не только от семьи и родных, но и от коллег. Каждый день к нижегородке приходили люди и говорили, что отдали голос за неё.

– Удивляться я не переставала и после победы, когда меня поздравляли люди, с которыми я общалась не так часто, – вспоминает Эльмира Горюнова. – Для меня стало неожиданностью, что они отслеживали этот конкурс и голосовали.

Эльмира Горюнова также считает, что если сильно чего-то захотеть и приложить максимум усилий для достижения цели, то всё получится!

– Моё жизненное кредо – это известная китайская мудрость: «Если в сердце есть стремление, то и камень просверлишь», – подытожила победительница конкурса.