Читала стихи своим спасителям: Как искали пропавшую женщину в лесу под Нижним Новгородом

Пропавшая женщина провела в лесу несколько часов. Фото: принтскрин видео.

Работа нижегородских поисково-спасательных центров не прекращается ни ночью, ни в выходные. Когда чья-то жизнь находится в опасности, отдыхать некогда. Так было и в этот раз. В субботу, 29 апреля, в восемь часов вечера волонтеру Ирине Гафт позвонили и сообщили, что в лесу Богородского района потерялась женщина. На тот момент девушка только-только вернулась с поисков детей в Кстовском районе, и хотела наконец-то погрузиться в уютную атмосферу дома - потискать любимую собаку и спокойно завершить выходной день. - Полное ощущение, что надо ехать, что сегодня мне надо быть именно там, а у Вас такое было? Жду точной информации и выезжаю в составе кинологического расчета, мой друг и напарник в этом деле – наша прекрасная собака Шайба. С ее хозяйкой кинологом-спасателем Марией мы работаем вместе уже год, - поделилась впечатлениями Ирина.

К месту поисков волонтеры прибыли в 00:20. Вместе с Ириной и Шайбой работал начальник ПСЦ «Рысь» Андрей Ермолаев. По его словам, пенсионерка ушла в лес совсем не за грибами. По такому не самому простому и безопасному маршруту она ходит регулярно.

- Нет, в лес она шла не за грибами. Она вышла на станции Шониха и шла к себе на садовый участок, - объяснил «КП-Нижний Новгород» Андрей Ермолаев.

Видимо, что-то пошло не так. Женщина забыла куда идти или пропустила нужный поворот. В итоге она оказалась там, откуда сама выбраться не могла. К счастью, маршрут потерявшейся женщины был хорошо знаком ее близким — волонтерам рассказали, как идти до этого участка. Путь через лес оказался не самым простым даже для опытных поисковиков.

- Заходим в лес и понимаем, что мы идем в нужном направлении, но что-то не так, - продолжила Ирина, - работа на отклик не дает результата, так как там по ощущениям какой-то «бермудский треугольник».

Волонтерам было известно, что женщина должна была проходить по одному из мостов. В итоге уже в ночи они исследовали обе переправы, но следов пропавшей нигде не было. Дальше, по словам Ирины, события разворачивались следующим образом:

- Собака несколько раз брала запах и пыталась распутать его, но огромное количество водоемов и большое количество воды вокруг постоянно сбивали, и не только собаку, но и нас тоже, так как мы продолжали работать на отклик, и что-то непонятное слышали в ответ несколько раз И вот уже зайдя глубже в лес, мы снова начали работу на отклик и получили четкий ответ: «Я здесь!».

Первой потерявшуюся женщину нашла труженица Шайба. Волонтеры последовали за собакой и тоже вышли к объекту поиска.

- Ощущения нереально описать, когда ты находишь человека в лесу, которому реально есть угроза жизни, и понимаешь, что у тебя получилось спасти. Я, как человек с большим опытом работы с детьми, большим опытом выступления на международной арене, еще не испытывала похожих эмоций! - добавила нижегородка.

Потерявшаяся женщина провела в лесу несколько часов. К счастью, в ее случае обошлось без травм. Пока ее эвакуировали, она рассказывала волонтерам стихотворение Пушкина «Зимнее Утро».

- Это мы попросили. Это нужно, чтобы мы понимали, что во время эвакуации она не отключается и находится в сознании. Она не была травмирована, но замерзла. Впоследствии вызвали ей скорую помощь, - добавил к вышесказанному руководитель «Рыси».

Напомним, в Кстовском районе продолжают искать пропавшего 69-детнего рыбака.