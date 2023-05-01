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Происшествия1 мая 2023 16:45

Видео смертельной аварии с пятью автомобилями в Нижегородской области появилось в сети

В ДТП погибло четыре человека
Елизавета КОПЫЛОВА
Ранее поступила информация о том, что на трассе М7 произошло ДТП с участием пяти машин. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ранее поступила информация о том, что на трассе М7 произошло ДТП с участием пяти машин. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарно-спасательные отряды также привлекаются к ликвидации последствий ДТП. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарно-спасательные отряды также привлекаются к ликвидации последствий ДТП. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Появилось видео с места массового ДТП под Нижним Новгородом, в результате которого погибло четыре человека. Видео опубликовала пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Ранее поступила информация о том, что на трассе М7 произошло ДТП с участием пяти машин. В результате столкновения трех фур, легковой машины и газели, погибло четыре человека, остальные находятся в тяжелом состоянии.

Ранее поступила информация о том, что на трассе М7 произошло ДТП с участием пяти машин. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ранее поступила информация о том, что на трассе М7 произошло ДТП с участием пяти машин. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

По предварительным данным, у прицепа грузового автомобиля произошел разрыв колеса, и он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковым автомобилем. Позже столкнулись еще две фуры и газель.

Пожарно-спасательные отряды также привлекаются к ликвидации последствий ДТП. Сотрудники ГИБДД продолжают работать и устанавливать причину.

ДТППроисшествия: ДТП