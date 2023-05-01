Навигация «Валдаев» стартовала в Нижнем Новгороде 1 мая. Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде стартовала навигация «Валдаев». Первыми стали рейсы по самому городу и до Шуховской башни.

- Пока вода высокая, запустили два рейса от восьмого причала – по Нижнему Новгороду и до Шуховской башни. Другие маршруты будем запускать постепенно – по мере спада уровня воды, следите за расписанием, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, в этом году планируется запустить нижегородские суда на подводных крыльях в Дзержинск, Васильсурск и Муром (Владимирская область). Этим летом в речных перевозках будут задействованы пять речных судов «Валдай». Они будут обслуживать 16 туристско-экскурсионных маршрутов, в том числе четыре межрегиональных маршрута. В частности, из Нижнего Новгорода можно съездить на экскурсии в Ивановскую область, а также в республики Чувашия и Марий Эл.

Число межрегиональных маршрутов будет расширяться и дальше. Для этого уже закуплен первый «Метеор».

- Всего планируем закупить в Нижегородскую область два «Метеора». Это позволит расширить географию нашего «крылатого» флота до Ярославля вверх по Волге и до Казани – вниз, - пояснил губернатор. - «Метеор» с его габаритами – почти 36 метров в длину и 10 метров в ширину, скоростью 65 километров в час и дальностью хода до 700 километров легко преодолеет путь через водохранилища.