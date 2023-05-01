"Всполохи озаряли все небо": Показываем самые впечатляющие фото первой весенней грозы в Нижнем Новгороде

Первая в этом году гроза прогремела в Нижнем Новгороде 30 апреля. Фото: Ян Кемпи

Нижегородцы делятся фотографиями первой майской грозы в социальных сетях.

Вечером 30 апреля и в ночь на 1 мая непогода обрушилась на Нижегородскую область. В регионе прогремела первая весенняя гроза и дул сильный ветер. Его порывы достигали 16 метров в секунду. Жители выкладывают в социальные сети фото первой грозы и делятся восторженными комментариями.

Показываем самые впечатляющие фото первой весенней грозы в Нижнем Новгороде. Фото: Ян Кемпи

-Ох, как впечатляет первая майская гроза! Замечательные кадры! – делятся нижегородцы.

-Всполохи озаряли все небо! - соглашаются другие.

Напомним, что на 1 мая в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода. По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром будет небольшой дождь, а температура достигнет +14 градусов.

В обед дождливая погода сохранится, а температура опустится до +12 градусов. Ветер будет западным, его порывы достигнут 4,3 м/с.

Вечером похолодает до +10 градусов, порывы ветра будут 3 м/с. Ближе к ночи дождь прекратится.