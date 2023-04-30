Снаряд времен войны обнаружили в Нижегородской области. Фото: пресс-служба Росгвардии по Нижегородской области

Группа разминирования нижегородского ОМОН обезвредила снаряд времен Великой Отечественной войны в Богородском районе. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Нижегородской области.

Рядом с заброшенным колодцем в Богородском районе был найден старый снаряд. Росгвардейцы обследовали находку, выяснилось, что это 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Боеприпас уже уничтожили, соблюдая все нормы безопасности.

Росгвардия также напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов, жители должны сообщать в правоохранительные органы. Нельзя трогать или самостоятельно проводить какие-либо манипуляции с неизвестными предметами.