Пьяный водитель иномарки протаранил витрину в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба Росгвардии Нижегородской области

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя, который не справился с управлением и врезался в витрину. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии среагировали на сигнал «тревоги» одного из охраняемых объектов на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Оказалось, что пьяный водитель автомобиля «Opel» не справился с управлением и въехал на тротуар, а позже врезался в витрину автосалона.

Правоохранители стали проверять документы и почувствовали резкий запах алкоголя от водителя, 40-летнего нижегородца задержали.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного в дежурную часть районного отдела полиции для установления обстоятельств и принятия мер наказания.