Страшная авария в Дивеевском районе: «Нива» перевернулась после лобового столкновения с иномаркой

Искореженная "Нива" оказалась посреди проезжей части. Фото: паблик ВК "Арзамас 1578"

Серьезная авария произошла сегодня утром на трассе в Дивеевском районе. Там отечественная «Нива» влетела в лоб «Аутлендеру», после чего перевернулась посреди дороги. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- ДТП случилось в районе села Глухово около 8.30. «Нива» ехала со стороны села Дивеева, водитель при экстренном торможении потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Mitsubishi Outlander, - рассказали в ведомстве.

От удара отечественный внедорожник вылетел на центр дороги и перевернулся. Оба автомобиля получили очень сильные повреждения - «Ниву» буквально смяло, поэтому водители, проезжавшие мимо этой аварии, были шокированы увиденным и подумали, что без жертв здесь явно не обошлось. Однако, по данным ГИБДД, в аварии все остались живы. Пострадали водитель «Нивы» и ехавший в ней ребенок, а также пассажир иномарки – все они доставлены в больницу Арзамаса.

- Предварительно установлено, что ребенок находился в салоне автомобиля без специального удерживающего устройства, - добавили в пресс-службе регионального управления МВД.