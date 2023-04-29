«Угрожал расправой и друзьями»: 41-летний житель Хабаровска расколотил несколько машин во дворах Кстова

41-летний житель Хабаровска разбил несколько машин во дворах Кстова. Фото: соцсети

Утро 29 апреля началось для некоторых жителей города Кстова весьма нерадостно: какой-то неадекват прошелся по дворам и расколотил сразу несколько машин. Об этом пострадавшие сообщили в соцсетях.

- Вот такой «молодец» прошёлся по улице Чванова, Комсомольской и другим ближайшим улицам. Повредил около пяти машин. Очень храбрый, ставит себе в достижение пять лет отсидки. Угрожал расправой, всеми карами мира с участием своих многочисленных друзей, - рассказывают очевидцы.

«Героя» даже сняли на камеру. Нетрезвый мужчина действительно вел себя агрессивно: матерился, хамил и угрожал. Говорил снимавшему на камеру человеку, что ему «конец», он заплатит друзьям, и его машину сожгут. Пострадавшие автовладельцы позвонили в полицию, и мужчину доставили в отдел.

- Дебоширом оказался 41-летний житель Хабаровска. В отношении него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», сейчас он находится в спецприемнике для задержанных лиц, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пока из вандала выветривается алкоголь, автовладельцы подсчитывают причиненный их имуществу ущерб. Сумма его пока не называется.