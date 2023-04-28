ФСБ опубликовала видео задержания экс-министра социальной политики Нижегородской области

Наталья Исаева подозревается в получении особо крупной взятки. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональное Управление ФСБ опубликовало видео задержания бывшего министра социальной политики Нижегородской области Натальи Исаевой, обвиняемой в коррупции. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

25 апреля в правительстве Нижегородской области сообщили, что Наталья Исаева увольняется в связи с «личными обстоятельствами», а уже на следующий день к ней прямо на работу нагрянули силовики. На опубликованных кадрах видно, как несколько оперативников в гражданской одежде заходят в рабочий кабинет министра и проводят обыски. Наталья Исаева заметно нервничает, но ведет себе сдержанно. Также обыски прошли и по месту жительства чиновницы.

По версии следствия, взятки 43-летний министр брала не деньгами, а стройматериалами и работой.

- По версии следствия, с августа 2022 года по апрель 2023-го чиновница получила взятку от директора детского дома за общее покровительство по службе. Взятку она получила в виде имущества – стройматериалов для строительства личного домовладения, а также в виде ремонтных работ в квартире. Сумма взятки превысила 1,4 млн рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Чиновница признала свою вину и сейчас находится под домашним арестом.

Напомним, Наталья Исаева возглавляла нижегородское министерство социальной политики менее полутора лет: на эту должность она была назначена 13 января 2022 года. До этого чиновница два года работала в правительстве Ульяновской области на должности министра семейной, демографической политики и социального благополучия.

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В 2022 году вместе с Натальей Исаевой из Ульяновска в Нижний Новгород перебрался и ее супруг - политтехнолог «Единой России» Константин Исаев. Он занял должность директора АНО «Дом народного единства», который открылся в столице Приволжья в декабре прошлого года. Как этот громкий коррупционный скандал отразится на его карьере, пока неизвестно (подробности).