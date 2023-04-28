«Кричал и просил помощи у прохожих»: Толпа подростков поймала мужчину и издевалась над ним во дворе Нижнего Новгорода [видео]

Полиция проводит проверку после издевательств толпы подростков над мужчиной в Нижнем Новгороде. Фото: принтскрин видео.

В Нижнем Новгороде полиция проводит проверку по инциденту, произошедшему в Автозаводском районе, где толпа подростков издевалась над мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Эта история случилась еще 19 апреля на улице Фучика, но известно о ней стало только сейчас – после того, как кто-то из местных жителей опубликовал в интернете запись с камеры домофона. На кадрах видно, что толпа молодых людей – не менее 10 человек – тащат по улице волоком мужчину. Четверо человек несут его за руки и за ноги, а остальные сопровождают их. Лица некоторых подростков при этом скрыты повязками.

Очевидцы в соцсетях пишут, что мужчине наносились побои, и он просил прохожих о помощи. На видео слышно, что жертва довольно громко кричит «Помогите!», но из прохожих - одна лишь старушка, к которой тут же подошли двое парней из числа «сопровождающих» и всё уладили.

Кто этот мужчина, куда проследовала толпа и что с ним сделала, - осталось за кадром. Однако в МВД сообщили, что в тот день в полицию поступили сразу три сообщения от очевидцев об этом случае.

- Мужчина, в отношении которого были совершены противоправные действия, в полицию не обращался. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Нижегородской области.

В последнее время молодые люди и подростки нередко попадают в криминальные сводки. Жуткая история произошла на днях в Арзамасе Нижегородской области – там молодая девушка избила ногами лежащего на земле пьяного мужчину. Она била его ногами по голове, по шее, по груди. Скорчившийся на земле мужчина пытался защитить голову рукой, но безрезультатно. Все это снимали на телефон подростки.