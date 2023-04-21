Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 апреля 2023 10:45

Громкую музыку из автомобилей смогут фиксировать автоматически

Такую инициативу поддержали депутаты Заксобрания
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

На заседании комитета Законодательного собрания по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу депутаты поддержали инициативу Московской городской думы о фиксации шума от автомобилей с помощью автоматических систем. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Сейчас в городах-миллионниках крайне остро стоит проблема повышенного уровня шума, создаваемого автомобилями и мотоциклами с неисправным глушителем. Законопроект предлагает наделить регионы правом устанавливать административную ответственность за нарушение тишины автомобилями без глушителей и слишком громкую музыку.

Эти административные нарушения предлагается фиксировать с помощью специальных технических средств, автоматически измеряющих уровень звука. При этом законопроектом предлагается задерживать автомобили с модифицированной системой отработанных газов.

- Мы рекомендуем Совету Законодательного Собрания направить на документ положительный отзыв. Нарушать тишину и покой жителей могут и мотоциклы, и автомобили с модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, и громкая музыка, - отметил председатель комитета Владимир Беспалов.

КАРТИНА ДНЯ