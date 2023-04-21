Громкую музыку из автомобилей смогут фиксировать автоматически

На заседании комитета Законодательного собрания по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу депутаты поддержали инициативу Московской городской думы о фиксации шума от автомобилей с помощью автоматических систем. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Сейчас в городах-миллионниках крайне остро стоит проблема повышенного уровня шума, создаваемого автомобилями и мотоциклами с неисправным глушителем. Законопроект предлагает наделить регионы правом устанавливать административную ответственность за нарушение тишины автомобилями без глушителей и слишком громкую музыку.

Эти административные нарушения предлагается фиксировать с помощью специальных технических средств, автоматически измеряющих уровень звука. При этом законопроектом предлагается задерживать автомобили с модифицированной системой отработанных газов.

- Мы рекомендуем Совету Законодательного Собрания направить на документ положительный отзыв. Нарушать тишину и покой жителей могут и мотоциклы, и автомобили с модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, и громкая музыка, - отметил председатель комитета Владимир Беспалов.