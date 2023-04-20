Поддержку молочной отрасли обсудили депутаты Законодательного собрания

Депутаты Законодательного собрания выдвинули ряд предложений по поддержке молочной отрасли в Нижегородской области. Из-за резкого снижения закупочной цены молока многие предприятия оказались на грани закрытия. Об этом стало известно на заседании комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий

Поводом для резкого снижения стала уникальная ситуация на рынке - в результате сразу нескольких факторов на складах почти на 50% выросли запасы готовой молочной продукции. Из-за этого в начале 2023 года резко снизилась закупочная цена сырого молока. В итоге в первые же три месяца рентабельность молочного животноводства в Нижегородской области снизилась на 11%. За месяц сельскохозяйственные предприятия потеряли около 150 миллионов рублей и почти перестали приносить доход.

- Сельскохозяйственные предприятия молочной отрасли нуждаются в дополнительных бюджетных средствах на поддержку собственного производства молока, - заявил заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Александр Ефремцев. – Также нам необходимо увеличить продвижение собственной готовой молочной продукции на экспорт, а также ограничить импорт сухого молока, который не редко выступает заменителем настоящего молока из-за цены и удобства в хранении.