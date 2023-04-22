Депутаты Заксобрания попросили сделать бесплатной доставку гуманитарных грузов

Нижегородские депутаты намерены обратиться к председателю правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславу Петушенко с просьбой о предоставлении бесплатного проезда по платным дорогам для автомобилей с гуманитарной помощью. Эта инициатива обсуждалась на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области.

На сегодняшний день Нижегородская область вышла в лидеры по объемам гуманитарной помощи, доставляемой в зону СВО и в новые регионы. За год в детские дома, социальные учреждения и военнослужащим на Донбассе было доставлено 262 тонны вещей и продуктов. Чтобы ускорить доставку грузов, их везут по платным участкам федеральной трассы М-4 «Дон», проходящей сразу через несколько российских регионов. В общей сложности, на оплату проезда за прошедший год была потрачена 261 тысяча рублей. На эти средства можно было бы приобрести дополнительное оборудование для СВО – к примеру, 130 раций.

- На проезд только одной «Газели» туда и обратно по платным дорогам уходит около восьми тысяч рублей. Понятно, что машины ездят не по одной, а колонной, обычно из 3-5 машин. Это значительно увеличивает плату за проезд, - напомнил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков. - Соответственно, для фур затраты вырастают в разы. Вместе с коллегами подготовили обращение в РосАвтодор о предоставлении бесплатного провоза гуманитарных грузов и предложили определить организацию, которая будет аккумулировать все заявки с указанием транспорта и сроков передвижения.