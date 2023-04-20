Список документов на оформление земельных участков могут сократить

Главной темой заседания комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям стало предложение сократить перечень документов, необходимых для оформления в собственность земельных участков под гаражами. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

- Мы предлагаем систематизировать перечень документов. Если мы это сделаем, нижегородцам станет проще регистрировать свою недвижимость, они смогут ее узаконить и распорядиться ею как посчитают нужным. А если земля понадобится государству для строительства дороги или жилья, собственники получат компенсацию. Появится четкая система, - сказал председатель комитета Законодательного Собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Уже известно, что в необходимый перечень войдет документ, подтверждающий факт строительства гаража, и платежные документы, подтверждающие начисления и уплату налоговых платежей за гараж или земельный участок, на котором он расположен.