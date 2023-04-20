Заседание Ассоциации МСУ прошло в Шахунье

В Шахунье прошло первое в этом году заседание Ассоциации представительных органов Нижегородской области. Его участниками стали представители правительства, депутаты регионального парламента и муниципальных образований Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

- Во время своего визита в Шахунью участники заседания посетили две крупные котельные, питающие большую часть города. Одна из них работает на мазуте, а вторая – на щепе. Однако в планах развития региона продолжить газификацию населенных пунктов, благодаря чему многие котельные будут переведены на газ.

- Несмотря на то, что сама технология по сжиганию твердого и жидкого топлива достаточно затратна, газ - не панацея, - уверен председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. - Не менее важен рациональный подход к его использованию. Точным расчетом и принятием верных решений должны заниматься на местах. Эта ответственность лежит как на главах администраций, так и на местных депутатах.

К 2025 году в Нижегородской области планируется газифицировать 25 крупных населенных пунктов. Благодаря этому на газ переведут 78 котельных. Однако подготовительные работы должны начаться уже сейчас.

- Важно, чтобы мы не просто зажгли факел посреди населенного пункта, а чтобы газ появился в жилых домах, в котельных учреждений образования, культуры, здравоохранения и спорта. И это наша общая задача, - подчеркнул Евгений Люлин.