Корпоративные программы укрепления здоровья: Почему нижегородские компании выступают за здоровый образ жизни

Нижегородские медики рассказали о лучших практиках укрепления здоровья на работе. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 28 апреля, отмечается Всемирный день охраны труда. Учитывая, что большую часть жизни люди проводят на работе, значение благоприятных условий здесь трудно переоценить. То, как он чувствует себя на рабочем месте – один из факторов, определяющих общее благополучие, поэтому на сегодняшний день важным направлением развития охраны здоровья граждан является внедрение корпоративных программ на предприятиях. И нынешняя неделя объявлена министерством здравоохранения РФ Неделей популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах.

Главная задача таких программ – способствовать созданию на рабочем месте условий, позволяющих сохранить здоровье и благополучие сотрудников, своевременно скорректировать у них факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Речь о таких факторах, как повышенное артериальное давление, курение, чрезмерное употребление алкоголя, избыточная масса тела, низкий уровень потребления овощей и фруктов, гиподинамия.

Об одной из самых успешных практик по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах рассказывает главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

- Уже четвертый год подряд специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики помогают различным предприятиям и организациям Нижегородской области разрабатывать корпоративные программы оздоровления сотрудников. На сегодняшний день такие программы реализуют 18 трудовых коллективов.

Наиболее эффективная и масштабная реализация корпоративной программы проводится на АО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» г. Бор Нижегородской области, в котором трудятся 1 156 человек, а мероприятия, проводимые в online-режиме также транслируются для работников АО «Эй Джи Си ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН» города Клин Московской области.

Так за два года на Борском стекольном заводе сформированы группы активистов по продвижению здорового образа жизни, проведено более 400 мероприятий по основам ЗОЖ, факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний, тренинги по формированию благоприятного психологического климата в коллективе, мероприятия по физической активности, в которых принял практически весь трудовой коллектив.

На предприятии организованно проводится физпауза в середине рабочего времени, когда в определенный час на экране мониторов всплывает активное окно с демонстрацией комплекса упражнений как для офисных работников, так и для работников поточного производства.Таким образом, практически все работники предприятия имеют возможность несколько минут посветить физической активности.

Кроме того, на заводе в столовых организованы комплексные обеды с откорректированным меню, отвечающим правилам правильного питания, но при этом учитывается специфика труда.

Серьезное внимание уделяется питьевому режиму на производстве. Все отделы и цеха обеспечены кулерами с питьевой водой.

Для курящих выделены отдельные места для курения, но при этом проводится большая разъяснительная работа о вреде курения табака работниками здравпункта.

Стоит отметить, что за 2022 год из 148 курящих 2 человека совсем отказались от курения, 40 человек снизили количество выкуриваемых сигарет, 10 человек перешли на никотиновые пластыри, а 50 человек прекратили курить в жилом помещении. Это можно назвать серьезным достижением.

В текущем году администрация стеклозавода и региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики приняли решение провести «Конкурс красоты здорового тела» среди мужского и женского состава с заданиями по физической культуре, информированностью об основных принципах ЗОЖ, первичной и вторичной профилактике заболеваний, а также оказания первичной помощи при острых состояниях.

В 2023 году успешный опыт внедрения корпоративной программы укрепления здоровья работников ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» тиражируется на другие предприятия Нижегородской области.