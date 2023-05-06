Двоих рыбаков, перевернувшихся на лодке, спасли на Бору

Инцидент произошел на озере Алексеевское в поселке Чисто Борское. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Минувшей ночью четверо заядлых рыбаков отправились рыбачить на озеро Алексеевское близ поселка Чистое Борское. Рыбачий квартет решил разделиться: двое захотели остаться на берегу, двое других на лодке отправились в путь. Шло всё достаточно гладко, но вдруг лодка перевернулась, а пара рыбаков оказалась в воде. Оставшиеся на суше товарищи тут же позвонили в экстренную службу «112».

– Сообщение о происшествии поступило в 03:06. На вызов незамедлительно выдвинулись спасатели Аварийно-спасательного отряда Бора, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Двоих рыбаков спасли из воды и доставили до берега на лодке. Одного пострадавшего прямо с берега забрали домой родственники, другой – пожелал остаться на берегу. Спасатели отогревали его у костра чаем.

– Сейчас любителям ночной рыбалки ничто не угрожает, – уточнили в ведомстве.

Напомним, накануне мы сообщали, что 16-летнего нижегородца с признаками горной болезни эвакуировали с Эльбруса. На высоте свыше пяти километров, почти на вершине ему стало плохо. Парень сидел на снегу и не мог дальше идти.

Как только начинающего альпиниста стали спускать вниз, он начал приходить в себя. Парень сказал, что чувствует себя нормально и шел своими ногами, опираясь на спасателей. Пострадавшего доставили в расположенный рядом поселок Терскол. Медицинская помощь ему не потребовалась.