Трудимся безопасно

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» – победитель отраслевого и городского смотров-конкурсов «Лучшее предприятие в области охраны труда-2022» за создание безопасных условий труда.

Руководство АПЗ уделяет особое внимание охране труда на предприятии. Это применение современных методов обеспечения безопасности труда, создание здоровых и безопасных условий труда для работников, повышение культуры производства и качества жизни, а также формирование ответственного отношения к собственному здоровью.

– Наша главная задача – снижение рисков травматизма, несчастных случаев на производстве, развития профессиональных заболеваний, оказание методической помощи руководителям и сотрудникам завода по созданию комфортных и безопасных условий труда, что способствует выполнению производственного плана и увеличению производительности труда, – поясняет руководитель службы охраны труда (СОТ) Игорь Тимофеев.

Заводская СОТ состоит из двух бюро. В бюро охраны труда работают шесть человек под руководством начальника Эльвиры Ермаковой. Они осуществляют контроль за исполнением требований трудового законодательства в области охраны труда.

Бюро производственного контроля состоит из двух человек (начальник Владимир Игонин) и осуществляет контроль за исполнением требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

– Ежегодно руководство АПЗ на охрану труда направляет огромные средства, за 2022 год это почти 620 млн рублей. Если разделить сумму на количество сотрудников, получится около 100 тысяч рублей на одного работника! – рассказывает Игорь Тимофеев. – К работе подходим ответственно. Если это выбор СИЗ, то обязательно проводим контроль качества изделий, учитываем удобство для технологического процесса и условий труда, проводим испытания, собираем отзывы сотрудников, в итоге выбираем лучшие. Если человек работает с вредными факторами, законодательно установлена компенсация не менее 4%, на АПЗ в колдоговоре – 6%. Порядка 100 человек из занятых на вредном производстве, а также сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста ежегодно поправляют свое здоровье в санаториях за счет средств Социального фонда России.

– Мы стоим на страже охраны здоровья и жизни заводчан, создания безопасных условий труда. Наша задача – чтобы сотрудники приходили на работу здоровыми и домой уходили здоровыми, – говорит начальник бюро охраны труда Эльвира Ермакова, которая трудится в СОТ более 20 лет.

В прошлом году впервые на АПЗ совместно с сотрудниками Волго-Вятского центра испытаний была проведена оценка профессиональных рисков. На каждую профессию разработана карта профрисков и мероприятия для их понижения.

– Если сотрудник работает с соблюдением всех необходимых требований и правил, то риск получить травму минимален. Данное направление работы для нас новое, и оно позволит управлять рисками, – пояснил Игорь Владимирович.

О качестве работы СОТ лучше всего говорит тот факт, что АПЗ ежегодно в числе призеров, а нередко и победитель смотров-конкурсов на «Лучшее предприятие в области охраны труда».

Людмила Фокеева

Фото Александра Барыкина

На снимке: начальник бюро охраны труда Эльвира Ермакова, руководитель службы охраны труда Игорь Тимофеев, специалисты по охране труда Татьяна Романова и Надежда Парасочка. Осмотр гальванических ванн в цехе №16.