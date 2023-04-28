В поддержку мира и жизни

Более 200 тысяч рублей для жителей города-побратима Харцызска собрано в ходе большого благотворительного концерта, который прошел в среду в ДК «Ритм».

С инициативой организации мероприятия выступил Координационный совет профсоюзов г.о.г Арзамас. Идею поддержала Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие» и администрация города. Большую помощь в организации концерта оказал Арзамасский приборостроительный завод во главе с генеральным директором Андреем Капустиным.

– Харцызск находится в прифронтовой зоне, буквально в 30 километрах от Донецка. Там постоянно идут обстрелы, – рассказал председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин. – Люди продолжают жить и работать, дети ходят в сады и школы. Но вот уже девять лет они находятся в тяжелом положении, им как никогда нужна наша помощь. Пусть этот концерт внесет лепту в поддержание мира и жизни.

Билеты на концерт распространялись по арзамасским предприятиям, работники АПЗ приобрели около 200 билетов. Кроме того, денежные средства посетители концерта оставляли в ящике для пожертвований, который установили перед входом в зрительный зал.

В фойе ДК патриотическими музыкальными композициями гостей встречал детско-юношеский оркестр Wiwat Арзамасского городского дома культуры. Там же была размещена экспозиция трофеев, привезенных арзамасцами из зоны СВО, и фотографии жен и детей бойцов, сделанных в рамках фотопроекта нижегородского комитета семей воинов «Семьи героев». Военные экспонаты предоставлены арзамасской воинской частью №17845 и музеем истории АПЗ. Здесь осколки от ракет и мин, гильзы, найденные на поле боя под Северодонецком, и другие предметы. Заводскому музею их передал главный советник генерального директора – председатель научно-технического совета АПЗ, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

От имени мэра г.о.г. Арзамас зрителей приветствовал заместитель главы администрации по экономическому развитию и туризму Александр Матвеев.

– С начала СВО арзамасцами собрано более 8 миллионов рублей, 1,5 миллиона пошло на поддержку семей мобилизованных, остальная сумма – на приобретение специального оборудования и необходимых вещей для бойцов СВО, – отметил Александр Владимирович.

Ровно год назад в Донецкую республику из Арзамаса был направлен заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Грызин, сейчас он занимает должность первого заместителя главы администрации Харцызска.

– На территории ДНР мы реализуем проект реструктуризации города, налаживаем общение с жителями городов Харцызск, Иловайск, Зугрэс, а также близлежащих поселков Зуевка, Троицк, – сказал Дмитрий. – Духовное и культурное общение – именно то, для чего мы сегодня и собрались здесь.

Дмитрий Александрович зачитал благодарственное письмо мэра Харцызска Виктории Жуковой в адрес администрации и жителей Арзамаса.

Благотворительный концерт состоял из трогательных патриотических музыкальных номеров. Арзамасские артисты исполняли песни о Родине, мире, семье, братстве и дружбе.

Вечер прошел на одном дыхании, не оставив ни одного зрителя равнодушным, на глазах многих наворачивались слезы, а песни «Офицеры» и «Встанем» зрительный зал слушал стоя.

Мнения зрителей

Роман Большаков, начальник цеха №31:

– Концерт замечательный, люди арзамасского округа такие талантливые! Пусть почаще проходят подобные мероприятия, где мы можем внести свой вклад в одно большое доброе дело.

Людмила Юлина, табельщица цеха №53:

– Выступления отличные. Зал тепло принимал артистов. А самое главное, купив билет на концерт, мы помогаем жителям города-побратима. Такие благотворительные вечера просто необходимы!

Татьяна Киселёва, монтажник РЭАиП цеха №37:

– Сочувствую жителям ДНР, ведь там живут такие же люди, как и мы. Хочется их поддержать. Если мы не поможем, то кто?..

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина