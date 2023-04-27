Ремонт дорог, строительство детсадов и поддержка бизнеса: Как изменилась жизнь Нижнего Новгорода за год

Мэр города Юрий Шалабаев отчитался о работе за 2022 год. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выступил с ежегодным отчетом перед депутатами городской думы. В нем он рассказал о главных достижениях города за последний год. Ремонт дорог, благоустройство, расселение аварийного фонда– вот лишь малая часть тем, затронутых во время отчета.

Благоустройство

За последние три года по программе «Формирование комфортной городской среды» в городе было благоустроено 96 общественных пространств. Еще несколько десятков объектов были реконструированы к 800-летию города.

- В прошлом году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» было выделено 1,3 миллиарда рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2019 году, - подчеркнул мэр Нижнего Новгорода. – Одновременно с этим продолжалась работа и по благоустройству дворов – за прошлый год было благоустроено свыше 120 дворовых территории. А за три года их число превысило три сотни.

Вместе с увеличением количества благоустроенных пространств в Нижнем Новгороде возросла и площадь цветников.

- Если три года назад цветы высаживали на площади 2,8 тысячи квадратных метров, то в течение прошлого года было обустроено почти 37 тысяч квадратных метров цветников. Также по этой программе было высажено 1,4 тысячи деревьев, 21 тысяча кустарников и живой изгороди, - привел статистику глава города.

Ремонт дорог

Еще одним важным направлением в жизни города остается ремонт дорог. Только по программе «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Новгороде была отремонтирована 21 дорога общей протяженностью 23,4 километра. Еще 34 участка были отремонтированы по программе «Вам решать».

- В городе продолжается обновление парка коммунальной техники, - рассказал Юрий Шалабаев. - В прошлом году было закуплено 90 единиц специальной техники и навесного оборудования. Все это дает свои результаты. В прошлом году количество ДТП в Нижнем Новгороде снизилось на 9%, пострадавших – на 10%, погибших – на 40%.

Строительство школ и детсадов

Пристальное внимание в Нижнем Новгороде уделяется и развитию социальной инфраструктуры. В частности, только за прошлый год было построено девять детских садов. Еще в 13 образовательных учреждениях был проведен капитальный ремонт.

- Показатель по обеспечению местами в детских садах для детей от 1 года до 3 лет достиг 97%. Дети с 3-х до 7-ми лет полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях, - заверил мэр города. – Также в прошлом году продолжалось строительство школы в ЖК «Новая Кузнечиха» и пристроев к школам №168 и №117.

Расселение аварийного фонда

За последний год 1,5 тысячи нижегородцев переехали из аварийного и ветхого фондов в нормальные квартиры.

- На условиях софинансирования из средств Фонда ЖКХ, областного и городского бюджета в течение прошлого года были полностью расселены 24 аварийных дома площадью 17 тысяч квадратных метров. В них проживало 1,5 тысячи нижегородцев, - рассказал Юрий Шалабаев. – Напомню, что в прошлые годы мы ежегодно расселяли не более 200-300 человек. В дальнейшем эта работа будет продолжена.

Поддержка бизнеса

Впрочем, большое внимание уделялось не только социальной сфере. Не меньшее значение имела и поддержка бизнеса.

- Только за прошлый год субсидии на развитие бизнеса получили 315 предпринимателей, - заявил глава Нижнего Новгорода. – На данный момент в городе зарегистрировано около 70 тысяч субъектов малого бизнеса и свыше 57 тысяч самозанятых. С учетом сложной экономической ситуации эта сфера в течение прошлого года также нуждалась в поддержке. Прежде всего мы упростили различные административные процедуры в сфере потребительского рынка: были продлены разрешения на организацию ярмарок и рынков до 2028 года, схема размещения НТО - до 2029 года, предоставлено право продления договоров на размещение НТО, заключенных по приоритетному праву, и целый ряд других мер.