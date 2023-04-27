Четыре человека пострадали при взрыве в цеху в Нижнем Новгороде. ФОТО: Прокуратура Нижегородской области.

Сразу четыре человека пострадали при взрыве в цеху лакокрасочного предприятия в поселке Кудьма Нижегородской области. В настоящее время все они доставлены в больницу.

- В 10:10 27 апреля в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода произошла разгерметизация двухсотлитровой бочки со стиролом, - рассказали в Государственной трудовой инспекции. - В результате происшествия частично разрушилась стена одного из цехов производства. По предварительной информации пострадали 4 работника предприятия ООО «Мадера». Все они доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Взрывом разрушило стену цеха. ФОТО: Прокуратура Нижегородской области.

Собственную проверку начала и прокуратура. Сейчас на место происшествия уже выехал заместитель прокурора Приокского района Нижнего Новгорода Антон Ермохин. Обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются.

Тем временем в региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших. Все они сейчас находятся в больнице.

- В результате происшествия пострадали четверо взрослых. Специалисты скорой медицинской помощи эвакуировали пострадавших в Ожоговый центр ПИМУ Минздрава России, - рассказали в региональном Минздраве. - Один пациент находится в реанимации с ожогами в 50%, двое пациентов с ожогами в 15% определены в стационар. Четвёртый пострадавший отправлен на амбулаторное лечение.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

Утром 27 апреля взорвалась бочка со стиролом. ФОТО: Прокуратура Нижегородской области.

К слову, это уже не первое ЧП на промышленных предприятиях Нижегородской области за последнее время. К примеру, 19 апреля на складе одного из химических заводов Дзержинска произошел крупный пожар. Его площадь составила свыше 4,5 тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы больше 130 человек, пожарный поезд и авиация.

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