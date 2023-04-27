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Общество27 апреля 2023 7:57

Учения МЧС проходят на Нижегородской ярмарке 27 апреля

Нижегородцев напугал дым, идущий со второго этажа исторического здания
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Учения МЧС проходят на Нижегородской ярмарке 27 апреля.

Учения МЧС проходят на Нижегородской ярмарке 27 апреля.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жителей Нижнего Новгорода напугал дым, который сегодня днем многие могли наблюдать на Ярмарке. Он поднимался с верхних этажей исторического здания – такое видео облетело все городские паблики и телеграм-каналы. Однако причин для беспокойства нет: сегодня на Нижегородской ярмарке проходят учения МЧС, поэтому «возгорание» - это запланированная часть программы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, тренировка началась в 10 часов утра. Пожарным предстоит отработать различные способы спасения людей и транспортировки пострадавших, в том числе с применением спаскапюшона и спинального щита, коленчатого подъёмника и куба жизни.

На площади организован парад ретро-техники.

На площади организован парад ретро-техники.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На ярмарочной площади организована выставка пожарной ретротехники. Примерить на себя роль пожарных смогут все желающие нижегородцы. Им разрешат подержать в руках пожарно-спасательное оборудование, примерить боевку, посидеть за рулём пожарной машины и даже мотоцикла.

Учения МЧС проходят на Нижегородской ярмарке 27 апреля.

Учения МЧС проходят на Нижегородской ярмарке 27 апреля.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Завершатся показательные выступления парадом ко Дню пожарной охраны России.

- В праздничном шествии примут участие 2 парадных расчёта и знамённая группа ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также колонна лёгкой техники, - рассказали в ведомстве.

Желающие смогут посидеть за рулем пожарной машины или мотоцикла.

Желающие смогут посидеть за рулем пожарной машины или мотоцикла.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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