Учения МЧС проходят на Нижегородской ярмарке 27 апреля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жителей Нижнего Новгорода напугал дым, который сегодня днем многие могли наблюдать на Ярмарке. Он поднимался с верхних этажей исторического здания – такое видео облетело все городские паблики и телеграм-каналы. Однако причин для беспокойства нет: сегодня на Нижегородской ярмарке проходят учения МЧС, поэтому «возгорание» - это запланированная часть программы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, тренировка началась в 10 часов утра. Пожарным предстоит отработать различные способы спасения людей и транспортировки пострадавших, в том числе с применением спаскапюшона и спинального щита, коленчатого подъёмника и куба жизни.

На площади организован парад ретро-техники. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На ярмарочной площади организована выставка пожарной ретротехники. Примерить на себя роль пожарных смогут все желающие нижегородцы. Им разрешат подержать в руках пожарно-спасательное оборудование, примерить боевку, посидеть за рулём пожарной машины и даже мотоцикла.

Учения МЧС проходят на Нижегородской ярмарке 27 апреля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Завершатся показательные выступления парадом ко Дню пожарной охраны России.

- В праздничном шествии примут участие 2 парадных расчёта и знамённая группа ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также колонна лёгкой техники, - рассказали в ведомстве.