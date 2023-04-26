Момент взрыва «Газели» в Нижнем Новгороде попал на видео

Момент взрыва «Газели» в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал "ДТП и происшествия Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде взорвалась ГАЗель после ДТП с участием четырех автомобилей. Видео об этом опубликовал телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры».

Сегодня днем на Московском шоссе произошло ДТП с четырьмя автомобилям. В результате столкновения загорелась ГАЗель, водитель пострадал и был доставлен в больницу №13. Пресс-служба ГУ МЧС России сообщает, что в ликвидации пожара принимало участие три единицы техники и 12 пожарных.

- По предварительной информации, 35-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, не смог справиться с управлением и совершил столкновение с автофургоном впереди. По предварительной информации, на автомобиле виновника ДТП было установлено газовое оборудование, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Остальные автотранспортные средства получили механические повреждение.

-Просто газель взорвалась, по кускам ее разбросало. Там еще человек лежит, - поделился очевидец, который проезжал мимо после ДТП.

Сейчас госавтоинспекция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.