Электробусы заменят троллейбусы в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Современные электробусы заменят троллейбусы на шести маршрутах в Автозаводском и Ленинском районах. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Судя по всему, речь идет о маршрутах троллейбуса №2 «улица Минеева - Дворец бракосочетания», № 4 «улица Минеева – улица Плотникова», №11 «Станция метро «Пролетарская» - улица Плотникова», №12 «Станция метро «Пролетарская» - улица Патриотов», №14 «улица Патриотов - улица Плотникова» и №22 «улица Минеева - 7 проходная ГАЗ».

Маршруты электробусов планируется построить так, чтобы они ходили к новым микрорайонам и территориям, которые сейчас активно застраиваются. Например, новый транспорт начнет ходить в ЖК «Торпедо», где проживают порядка 10 тысяч человек.

Электробусами в Нижнем Новгороде планируется заменить 118 троллейбусов – это больше половины парка «Нижегородэлектротранса». В первую очередь будет полностью обновлен подвижной состав депо №1, которое обслуживает нагорную часть города. Троллейбусную контактную сеть при этом демонтируют, тем самым очистив небо от лишних проводов. Всего в ближайшие три года Нижний Новгород закупит 284 новых электробуса в рамках модернизации электротранспорта. В связи с этим в городе будет дополнительно оборудовано 124 зарядные станции.

Однако, по словам Глеба Никитина, полностью отказываться от троллейбусов нижегородские власти не собираются.

- Те, что в нормативном состоянии, направим в депо Сормовского района. Это позволит и увеличить подвижной состав, и возобновить, например, маршрут №8 от Дубравной до Московского вокзала, - сказал Глеб Никитин.

Сейчас процент износа троллейбусов и инфраструктуры превышает 80%, и на ее ремонт требуются миллиардные вложения, что нецелесообразно.

- Затраты на монтаж зарядной инфраструктуры для электробусов минимальны, они кратно меньше, чем на модернизацию инфраструктуры для троллейбусов, - подытожил Глеб Никитин.