Поиски 13-летнего мальчика, заблудившегося в лесу под Нижним Новгородом, завершены

В Нижегородской области завершены поиски 13-летнего мальчика. Фото: ПСЦ "Рысь"

В Нижегородской области завершены поиски 13-летнего мальчика, который накануне заблудился в лесу на Бору. Сегодня днем волонтеры, которые работают на местности, сообщили, что поиски завершились успехом.

- Найден, жив! – сообщили они около 15 часов 26 апреля.

Подросток провел в лесу целые сутки – ему пришлось ночевать там под проливным дождем. Как сообщалось ранее, он пропал вчера в лесу около поселка Большеорловское. В лес мальчик отправился вместе с друзьями, но там потерялся из виду.

- По имеющейся информации, мальчик отправился в лес на поиски телефона, который потерял днем ранее. Друзья, которые были с ним, признались, что были сначала близко, а потом упустили Женю из виду в лесу и не смогли найти его самостоятельно, - сообщается в группе «Твой Бор» ВКонтакте.

В результате вчера вечером в поселок прибыло больше сотни волонтеров, а также полицейских, МЧСников и следователей. На поиски мальчика ушли сутки.