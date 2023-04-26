В Нижегородской области продолжаются поиски пропавшего в лесу мальчика. Фото: Поисковый отряд "Волонтер"

В Нижегородской области второй день продолжаются поиски 13-летнего Жени Харламова, который накануне пропал в лесу. На улице похолодало, зарядил затяжной дождь - более сотни человек всю ночь прочесывали местность в надежде найти мальчика, но пока безрезультатно.

- По поиску Жени Харламова результатов за эту ночь нет. Отработано огромное количество задач, но их по-прежнему много, - рассказали в поисково-спасательном отряде «Волонтер НН».

Напомним, Женя пропал в лесу рядом с поселком Большеорловское, где он и проживает. Около 15 часов он пошел с друзьями в лес и потерялся.

13-летний Женя Харламов потерялся в лесу на Бору 26 апреля. Фото: соцсети

- По имеющейся информации, мальчик отправился в лес на поиски телефона, который потерял днем ранее. Друзья, которые были с ним, признались, что были сначала близко, а потом упустили Женю из виду в лесу и не смогли найти его самостоятельно, - сообщается в группе «Твой Бор» ВКонтакте.

Некто Сергей Харламов (вероятно, родственник пропавшего мальчика) написал под одним из постов с ориентировкой, что друзья сообщили об исчезновении товарища не сразу, что могло усугубить ситуацию.

- Не надо было его там бросать! Остались бы там, пока светло было, и позвонили бы взрослым. А они сообщили спустя час после пропажи, когда домой пришли, - написал он.

Сбор на поиск Жени Харламова продолжается, волонтеры по-прежнему ведут поиски в Большеорловском. Также на месте работают полиция, МЧС и Следственный комитет. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза - карие. Был одет в светлую кофту, спортивные темно-синие штаны и кеды, - говорится в ориентировке.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Жени или вы хотите помочь в поиске, позвоните по номеру 8-910-135-56-28 (ПСО «Волонтер НН»), 8 (831) 28-38-200 (ПСЦ «Рысь») или по каналу связи 102.

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