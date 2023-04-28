Пять объектов Первомайской ЦРБ отремонтируют в этом году по нацпроекту «Здравоохранение»

Пять объектов, входящих в структуру Первомайской ЦРБ, капитально отремонтируют в этом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Работы будут выполнены в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщили в медучреждении, к середине мая планируется завершить ремонт в Сатисской и Рогожской врачебных амбулаторий. К настоящему моменту в зданиях уложена новая плитка на полу и стенах, обновлены стеновые и потолочные покрытия, заменены оконные и дверные блоки.

Летом ремонт будет выполнен еще в трех структурных подразделениях ЦРБ. Наружные работы проведут в действующих фельдшерско-акушерских пунктах в д. Петровка и с. Шутилово, внутренние работы – в педиатрическом отделении самой центральной районной больницы.

Главный врач Первомайской ЦРБ Людмила Федюнина рассказала, что в 2023 году на нужды медучреждения, в том числе на проведение ремонта, из федерального, регионального и местного бюджетов поступило 18 млн рублей.

Как ранее сообщал заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, в текущем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения будет выполнен ремонт на 293 объектах капитального строительства медицинской инфраструктуры региона.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Он включает в себя девять федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), «Развитие экспорта медицинских услуг» и «Модернизация первичного звена здравоохранения».