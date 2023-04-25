«Пошел с друзьями в лес и пропал из виду»: подросток исчез при странных обстоятельствах в Нижегородской области

13-летний подросток пропал в лесу на Бору. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тревожные новости пришли сегодня вечером из Борского района Нижегородской области: там пропал 13-летний подросток, который ушел в лес. Сейчас Женю Харламова разыскивают родственники, полиция и волонтеры.

- Мальчик проживает в поселке Большеорловское. Около 15 часов он пошел с друзьями в лес, но там пропал из виду. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно, - рассказали волонтеры поисково-спасательного центра «Рысь».

Зачем школьники отправились в лес, неизвестно. Из грибов в нижегородских лесах пока только строчки и сморчки, полноценный массовый грибной сезон еще не наступил. Возможно, подростки пошли просто погулять, и во время прогулки Женя пропал.

Самостоятельно ребята не смогли найти друга, рассказали обо всем взрослым. Родственники обратились в полицию, и около десяти часов вечера волонтеры объявили срочный сбор на поиск, распространив ориентировку по соцсетям.

- Рост мальчика 170 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза - карие. Он был одет в светлую кофту, спортивные темно-синие штаны и кеды, - говорится в ориентировке.

Тревоги добавляет тот факт, что погода в Нижегородской области сегодня сильно испортилась: похолодало и зарядил дождь, который, как обещают синоптики, будет идти завтра целый день. Местные жители рассказывают, что в этих местах очень темные и густые леса, в которых потеряться очень легко.