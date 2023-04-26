VDOOH для бизнеса: наружная реклама стала еще доступнее для предпринимателей Нижнего Новгорода

Нижегородская область занимает второе место в округе по числу субъектов малого и среднего бизнеса и насчитывает более 131 тыс. предприятий подобного толка. Как правило, бизнесмены, особенно начинающие, располагают небольшим рекламным бюджетом, поэтому с особым трепетом относятся к каждой маркетинговой инвестиции. Весомую долю медиамикса как крупнейших российских холдингов, так и представителей малого и среднего бизнеса занимает наружная реклама. Согласно данным Admetrix, по итогам 2022 года в регионах 35% рекламных затрат пришлось на цифровые поверхности. Это почти на 25% выше показателя 2021 года. Сегодня цифровая наружная реклама (DOOH) продолжает набирать всё большую популярность.

По сравнению с привычными статичными креативами, цифровая «наружка» не требует крупных вложений в создание, монтаж и поддержание в надлежащем состоянии продающих материалов. Поэтому DOOH-продвижение доступно гораздо более обширному числу предпринимателей. Наиболее простой способ запустить кампанию на цифровых экранах — с помощью маркетплейса наружной рекламы VDOOH. Его создал Gallery, крупнейший цифровой оператор наружной рекламы.

С помощью VDOOH предприниматели могут рассказать о своем бизнесе на 130 экранах Нижнего Новгорода. Маркетплейс наружной рекламы предусматривает возможность запуска кампании на более чем 2100 цифровых экранах в 32 российских городах — прекрасная возможность для бизнеса, готового масштабироваться. Клиенты VDOOH покупают и запускают рекламу очень быстро (пользовательский путь длится порядка 10-15 минут) и по комфортной цене: от 1000 рублей.

Почему малый и средний бизнес предпочитает цифровую наружную рекламу?

VDOOH позволяет рекламодателю чувствовать себя спокойно при автономной работе, при этом служба поддержки практически всегда на связи. На любом этапе кампании рекламодатель может самостоятельно скорректировать адресную программу: скажем, в будни использовать цифровые экраны у Московского шоссе, а по выходным — билборд близ Мещерского бульвара. По этой же логике пользователь VDOOH выбирает и миксует рекламные слоты по предпочтительным часам.

Цифровая наружная реклама одинаково эффективно помогает и онлайн-бизнесу, и офлайн-точкам. Например, если вы владелец барбершопа, автосервиса или загородной базы отдыха, можно быть уверенным в охвате всех сегментов вашей ЦА за счет продвижения на цифровых экранах. Это вечнозеленый формат коммуникации, на который аудитория реагирует с интересом. Рекламодатели, которые используют VDOOH, платят исключительно за гарантированный охват. А кроме того, получают приветственный подарок от компании Gallery: рекламный макет и до 20 тыс. руб. при первом пополнении баланса в личном кабинете.

Механика проста: новый пользователь VDOOH изучает краткий туториал, затем создает рекламную кампанию, пополняет баланс в личном кабинете на сумму 5 тыс. руб. — в итоге бюджет кампании составит 10 тыс. руб. (сумма удваивается).

Какие преимущества получат нижегородские предприниматели от VDOOH

Помимо гарантированных показов в российских городах и приветственных бонусов от Gallery, бизнесмены получают:

• право настраивать конкретную дату и время показа;

• полную свободу действий в запуске и остановке рекламы;

• выгрузку сегментов MAC-адресов для ретаргетинга;

• детализированную статистику;

• фактические подтверждения размещений.

Валентин Ельцов, директор по продуктам Gallery:

«Мы давно поняли, что будущее за цифровой наружной рекламой. Поэтому максимально упростили процесс закупки, размещения и замеров эффективности. Каждому рекламодателю VDOOH доступен один и тот же инструментарий для корректировок по ходу кампании и ее аналитики».

Приобрести, запустить и оценить эффективность рекламы с помощью VDOOH просто. Минимальная стоимость одного показа составляет 0,8 руб., а на слоты в ночные часы временно действует скидка 50%.

Буквально шесть несложных шагов — и вашу рекламу увидит весь Нижний Новгород:

1) Регистрация на vdooh.com

2) Выбор адресной программы

3) Определение бюджета кампании и максимальной стоимости показа

4) Настройка расписания показов

5) Загрузка ролика или его получение в подарок от Gallery

6) Оплата размещения

Готово: ваш ролик на билбордах родного города. А может, и всей страны!

Разместить наружную рекламу своего бизнеса можно на сайте VDOOH.com

*на правах рекламы